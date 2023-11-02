【ニューヨーク時事】２日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を背景に円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１５０円近辺に上昇した。午前９時現在は１５０円００～１０銭と、前日午後５時比９０銭の円高・ドル安。