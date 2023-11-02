円、１５０円台前半 ロンドン外為
2023年11月02日21時32分
【ロンドン時事】２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の利上げに対する警戒感が和らぐ中、１ドル＝１５０円台前半で強含んだ。正午現在は１５０円３２～４２銭と、前日午後４時比５９銭の円高・ドル安。
円、１５０円台前半 ロンドン外為
2023年11月02日21時32分
【ロンドン時事】２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の利上げに対する警戒感が和らぐ中、１ドル＝１５０円台前半で強含んだ。正午現在は１５０円３２～４２銭と、前日午後４時比５９銭の円高・ドル安。
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