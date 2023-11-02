所得４１０万円以上は引き上げ 高齢者の介護保険料―厚労省
2023年11月02日21時18分
２０２４年度の介護保険制度見直しで論点となっている６５歳以上の高齢者の保険料について、厚生労働省は２日までに、年間合計所得が４１０万円以上の高所得者を引き上げる方向で検討に入った。高齢化で保険料のさらなる上昇が見込まれる中、収入に見合った負担を求め、低所得者の保険料上昇を抑える狙い。
所得４１０万円以上は引き上げ 高齢者の介護保険料―厚労省
2023年11月02日21時18分
２０２４年度の介護保険制度見直しで論点となっている６５歳以上の高齢者の保険料について、厚生労働省は２日までに、年間合計所得が４１０万円以上の高所得者を引き上げる方向で検討に入った。高齢化で保険料のさらなる上昇が見込まれる中、収入に見合った負担を求め、低所得者の保険料上昇を抑える狙い。
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