２０２４年度の介護保険制度見直しで論点となっている６５歳以上の高齢者の保険料について、厚生労働省は２日までに、年間合計所得が４１０万円以上の高所得者を引き上げる方向で検討に入った。高齢化で保険料のさらなる上昇が見込まれる中、収入に見合った負担を求め、低所得者の保険料上昇を抑える狙い。

「増税メガネ」気にしない 岸田首相