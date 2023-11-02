カメラの交換レンズなどを手掛けるタムロンは２日、鰺坂司郎前社長による経費流用に関する調査報告書を公表した。報告書によると、鰺坂氏はハワイなどへの出張に、飲食店ホステスの女性を同伴。社長就任前を含む過去１０年間の鰺坂氏の交際費と社外飲食費のうち、この女性が関与する複数の店での利用代金が６５％に上った。