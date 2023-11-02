【シンガポール時事】シンガポールの不動産開発企業シンガポールランドは１０月３０日、西部ブキバトの商業施設「ウエストモール」を全面改装し、２０２５年の完了を目指すと発表した。改装後は施設内の屋外広場に屋根を設け、待ち合わせ場所やイベントなどの地域社会の人々が集…