【シンガポール時事】シンガポールの不動産開発企業シンガポールランドは１０月３０日、西部ブキバトの商業施設「ウエストモール」を全面改装し、２０２５年の完了を目指すと発表した。改装後は施設内の屋外広場に屋根を設け、待ち合わせ場所やイベントなどの地域社会の人々が集…
西部ウエストモール全面改装へ 地域社会の憩いの場に―シン…
【シンガポール時事】シンガポールの不動産開発企業シンガポールランドは１０月３０日、西部ブキバトの商業施設「ウエストモール」を全面改装し、２０２５年の完了を目指すと発表した。改装後は施設内の屋外広場に屋根を設け、待ち合わせ場所やイベントなどの地域社会の人々が集…
こんな記事も
海外ビジネスニュース
「メニュー・ラフマ」飲食店に割引カード 材料を最大４割引きに―マレーシア(11/02 20:20)
ネット経済売り上げ、今年は２３％増へ 東南アジア６カ国予測(11/02 20:19)
新首都、病院建設など相次ぎ発表 ジョコ大統領―インドネシア(11/02 20:07)
西部ウエストモール全面改装へ 地域社会の憩いの場に―シンガポール(11/02 19:39)
国営セメント最大手、１～９月は１．９％増益 税負担の減少が寄与―インドネシア(11/02 19:29)
デジタル経済規模、２５年に１０９０億ドル コロナ収束で下方修正―グーグル予測・インドネシア(11/02 19:00)
イスラエル・ハマス対立が東南アジアに影響 国際政治学者が講演―シンガポール(11/02 18:54)
９月末の人民元建て貸出残高２３５兆元 実体経済への支援強化―中国(11/02 18:46)
副社長にベトナム航空出身のハイ氏 経営立て直しへ事業再編を推進―バンブー航空(11/02 18:41)
青島ビール謝罪 作業員の「放尿」認める―山東省・中国(11/02 18:21)
新興ＥＶ勢力の１０月販売、理想汽車が大きくリード 各メーカーも好調な売れ行き―中国(11/02 18:10)
鶏肉加工品フード・モーメンツがＳＥＴ上場申請 ＩＰＯで２．７億株売却―タイ(11/02 17:57)
２２年犯罪件数、前年比４．１％減 統計局―マレーシア(11/02 17:51)
テスラ、スランゴール州に急速充電ステーション 国内３カ所目―マレーシア(11/02 17:36)
独スティーベル、１０％増収へ 浄水器の売れ行き好調―タイ(11/02 17:33)
キャピタルＡ、航空機リース部門をナスダック上場へ 白紙小切手会社活用―マレーシア(11/02 17:33)
タナチラ、デンマーク発ブランド「ガニー」の代理店に タイ(11/02 17:31)
ＢＯＩ、第２弾のＥＶ生産・購入促進策承認 補助金は引き下げ―タイ(11/02 17:20)
サラワク州林業開発公社、竹活用計画で覚書 １万 ヘクタール栽培に向け一歩―マレーシア(11/02 17:19)
マネー・エキスポ、チェンマイで１０～１２日開催 タイ(11/02 17:18)
デムコ、ＰＥＡエムコムから１１５ｋＶの送電線建設工事受注 タイ(11/02 17:04)
ベトナム・ホーチミン市結ぶ貨物便、週９便に拡充 夕方便も運航―米フェデックス(11/02 16:51)
中銀、統一ＱＲコードでの一括決済実証へ 決済サービスを集約―シンガポール(11/02 16:47)
千疋屋、マレーシアで高級ゼリーを試験販売 首都の商業施設で３日から(11/02 16:37)
中部フーズ、おにぎり専門店を出店 サイアム高島屋に―タイ(11/02 16:30)
９月の国境経由の貿易額、前年比３％減 計１４８６億バーツ―タイ(11/02 16:23)
マレーシア中銀、政策金利を据え置き ３回連続(11/02 16:15)
航空・海上旅客が減少 ９月の輸送動向―インドネシア(11/02 16:10)
９月の失業率０．８％ 前月から０．２ポイント低下―タイ(11/02 15:51)
チャンギ空港、第２ターミナルが全面再開 縦１４メートルの大画面―シンガポール(11/02 15:31)