「増税メガネ」気にしない 岸田首相
2023年11月02日18時56分
岸田文雄首相は２日の記者会見で、自身が「増税メガネ」と呼ばれていることに関し、「どう呼ばれても構わない。やるべきだと信じることをやっていく」と述べた。
「増税メガネ」気にしない 岸田首相
2023年11月02日18時56分
岸田文雄首相は２日の記者会見で、自身が「増税メガネ」と呼ばれていることに関し、「どう呼ばれても構わない。やるべきだと信じることをやっていく」と述べた。
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