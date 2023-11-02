円、１５０円台前半 ロンドン外為
2023年11月02日18時45分
【ロンドン時事】２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の追加利上げ観測後退を背景に円買い・ドル売りが先行した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１５０円台前半で推移している。午前９時現在は１５０円３６～４６銭と、前日午後４時比５５銭の円高・ドル安。
円、１５０円台前半 ロンドン外為
2023年11月02日18時45分
【ロンドン時事】２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の追加利上げ観測後退を背景に円買い・ドル売りが先行した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１５０円台前半で推移している。午前９時現在は１５０円３６～４６銭と、前日午後４時比５５銭の円高・ドル安。
関連記事
こんな記事も
国際用語
国際
資金不足、最大で年５５兆円 気候変動の「適応」支援―国連試算(11/02 19:08)
円、１５０円台前半 ロンドン外為(11/02 18:45)
ロシア大統領、ＣＴＢＴ撤回法案に署名(11/02 18:26)
日本大使館も半旗 李前首相に哀悼の意―北京(11/02 18:15)
「イスラエルは民間人守れ」 豪外相、人道的な戦闘停止要求(11/02 17:49)
海底ガス管差し止めで仮処分 先住民の申請認める―豪裁判所(11/02 17:26)
国家安全省、「空売り」に警告 金融分野に権限拡大―中国(11/02 17:26)
李前首相、荼毘に 天安門に半旗、厳戒の北京―胡前主席も花輪・中国(11/02 17:18)
ビートルズ「最後の新曲」発売 レノンさんのデモから制作(11/02 16:12)
中国、アラブと「連携」強調 オマーン外相と電話会談(11/02 15:52)
ヨルダン、駐イスラエル大使を召還 アラブ諸国では初(11/02 15:17)
米政権、インド太平洋重視を継続 国務副長官にキャンベル氏指名―知日派、対中強硬(11/02 14:34)
戦闘の一時停止必要 米大統領、ガザ情勢で表明(11/02 14:09)
日本人１０人、ガザから退避 健康問題なし、１人が残留―イスラエル、北部防衛線突破(11/02 11:55)
Ｇ７外相東京会合出席へ 岸田首相と会談、韓印も歴訪―米国務長官(11/02 11:14)
６日に核軍備管理協議か ワシントンで米中外交当局(11/02 10:05)
米中、国際協調に前向き ＡＩリスク管理で合意(11/02 10:00)
「グローバルなモデルに」 ＡＩ規制、国際論議を主導―米副大統領(11/02 08:54)
米ＦＲＢ、金利据え置き ２会合連続、経済動向見極め(11/02 08:29)
中国、首脳会談へ対米「環境整備」 ロシア・途上国と連帯誇示(11/02 07:06)
ＮＹ円、１５１円近辺(11/02 06:56)
米メタのターゲティング広告禁止 ＥＵデータ保護当局(11/02 06:18)
ＮＹ株、３日続伸 米長期金利低下を好感(11/02 05:53)
ウクライナ反攻「期待通り進まず」 成り済まし電話に伊首相(11/02 05:37)
ＳＵＢＡＲＵ、テスラ充電規格に 北米販売のＥＶ、２５年から(11/02 05:03)
ＩＰＥＦ、５～１２日に交渉官会合 成果発表へ大詰め協議(11/02 04:53)
原始惑星衝突の残骸か 地球マントル最下部の塊―国際チーム(11/02 04:37)
逃げ惑う住民、血を流した子供 ガザ難民キャンプに攻撃(11/02 01:15)
イスラエルが難民キャンプ空爆、５０人超死亡か 地上戦継続、死者１万人超―外国人のガザ退避開始(11/02 01:12)
１２月１７日に総選挙 セルビア(11/02 00:48)
ウォール・ストリート・ジャーナル