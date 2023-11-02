【ロンドン時事】２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の追加利上げ観測後退を背景に円買い・ドル売りが先行した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１５０円台前半で推移している。午前９時現在は１５０円３６～４６銭と、前日午後４時比５５銭の円高・ドル安。