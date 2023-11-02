馬場、納得のゴルフで急浮上 女子ゴルフプロテスト
2023年11月02日18時25分
馬場が快調なラウンドで急浮上した。この日ベストの６６。１番からの３連続を含む８バーディーで、ボギーは二つに抑えた。「一つでも伸ばそうという意識でプレーした。チャンスにつけたところは、ほぼ決められた」。納得の口調だった。
首位と１打差。合格圏内の先頭に近い絶好の位置で最終日に臨む。「自分がやろうとしていることをやり切るだけ。いい結果で終われたらいい」と表情を引き締めた。
馬場、納得のゴルフで急浮上 女子ゴルフプロテスト
2023年11月02日18時25分
馬場が快調なラウンドで急浮上した。この日ベストの６６。１番からの３連続を含む８バーディーで、ボギーは二つに抑えた。「一つでも伸ばそうという意識でプレーした。チャンスにつけたところは、ほぼ決められた」。納得の口調だった。
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