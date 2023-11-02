プロ野球・日本シリーズ第５戦 （甲子園）
2023年11月02日20時13分
（神－オ ６回裏）
オリッ ｜ ０ ０ ０ １ ０ ０｜ １
阪 神 ｜ ０ ０ ０ ０ ０ ０｜ ０
▽本塁打 ゴンザレス１号(1)（大竹）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球・日本シリーズ第５戦 （甲子園）
2023年11月02日20時13分
（神－オ ６回裏）
オリッ ｜ ０ ０ ０ １ ０ ０｜ １
阪 神 ｜ ０ ０ ０ ０ ０ ０｜ ０
▽本塁打 ゴンザレス１号(1)（大竹）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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