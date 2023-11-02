【バンコク時事】タイ投資委員会（ＢＯＩ）は１日、セター首相が議長を務める本委員会を開き、第２弾の電気自動車（ＥＶ）生産・購入促進策「ＥＶ３．５」を承認した。
ナリットＢＯＩ長官は、国内のＥＶ生産台数を３０年に全体の３０％に引き上げる目標や、タイをＥＶ生産拠…
ＢＯＩ、第２弾のＥＶ生産・購入促進策承認 補助金は引き下…
【バンコク時事】タイ投資委員会（ＢＯＩ）は１日、セター首相が議長を務める本委員会を開き、第２弾の電気自動車（ＥＶ）生産・購入促進策「ＥＶ３．５」を承認した。
ナリットＢＯＩ長官は、国内のＥＶ生産台数を３０年に全体の３０％に引き上げる目標や、タイをＥＶ生産拠…
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