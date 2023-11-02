馬場、２位で最終Ｒへ 女子ゴルフ最終プロテスト
2023年11月02日17時11分
女子ゴルフの最終プロテストは２日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、前日１４位の馬場咲希が６６をマークし、通算１０アンダーとして２位に浮上した。清本美波が１１アンダーで単独トップ。
【特集】イ・ボミの専属も…プロキャディー３９勝、清水重憲さんが明かすゴルファー１０人の素顔
通算５オーバーまでの８１人が３日の最終ラウンドに進出。２０位タイまでが合格となる。
馬場、２位で最終Ｒへ 女子ゴルフ最終プロテスト
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女子ゴルフの最終プロテストは２日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、前日１４位の馬場咲希が６６をマークし、通算１０アンダーとして２位に浮上した。清本美波が１１アンダーで単独トップ。
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