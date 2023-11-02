ミネベアミツミは２日、日立製作所の完全子会社で、電力の制御に使われるパワー半導体を手掛ける「日立パワーデバイス」（茨城県日立市）を買収すると発表した。買収額は非公表だが、４００億円程度とみられる。自社のパワー半導体事業の強化が狙いで、関連する日立の海外販売事業も譲り受ける。



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日立が保有する日立パワーデバイスの全株式をミネベアミツミが買い取り、完全子会社化する。株式の引き渡し日は未定。