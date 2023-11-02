日鉄、トヨタ・三井物産への請求放棄 電磁鋼板の特許侵害訴訟
2023年11月02日15時24分
日本製鉄は２日、電磁鋼板の特許侵害訴訟で、トヨタ自動車と三井物産への請求を放棄したと発表した。
日鉄、トヨタ・三井物産への請求放棄 電磁鋼板の特許侵害訴訟
2023年11月02日15時24分
日本製鉄は２日、電磁鋼板の特許侵害訴訟で、トヨタ自動車と三井物産への請求を放棄したと発表した。
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