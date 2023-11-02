【クアラルンプール時事】マレーシア財務省は１日、低所得層に現金を支給する支援策「ラフマ・キャッシュ・エイド（ＳＴＲ）」の今年最後の支払いを７日から開始すると発表した。５５０万人に総額２１億リンギ（約６６５億円）を支給する。国営ベルナマ通信が報じた。
今年度…
低所得層に今年最後の現金支給 ７日から総額２１億リンギ―…
【クアラルンプール時事】マレーシア財務省は１日、低所得層に現金を支給する支援策「ラフマ・キャッシュ・エイド（ＳＴＲ）」の今年最後の支払いを７日から開始すると発表した。５５０万人に総額２１億リンギ（約６６５億円）を支給する。国営ベルナマ通信が報じた。
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