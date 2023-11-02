中国貴州省政府はこのほど、電気自動車（ＥＶ）を中心とする新エネルギー車（ＮＥＶ）の本格普及に向けた包括的な政策と目標を盛り込んだ「ＮＥＶ産業の質の高い発展を加速し『電動貴州』建設を推進する指導意見」を制定した。２０２４年以降、新規もしくは更新する党・政府機関…