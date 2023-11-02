【サンパウロ時事】ブラジル鉄鋼協会（ＩＡＢｒ）が１０月２５日発表した９月の国内粗鋼生産量は、前年同月比９．３％減の２５２万９０００トンだった。圧延鋼材は４．４％減の１７７万８０００トン。
鉄鋼の輸出量は１．４％増の８５万３０８５トン、輸出額は１１．９％減の…
９月のブラジル粗鋼生産、前年比９．３％減 鉄鋼輸出は１．…
【サンパウロ時事】ブラジル鉄鋼協会（ＩＡＢｒ）が１０月２５日発表した９月の国内粗鋼生産量は、前年同月比９．３％減の２５２万９０００トンだった。圧延鋼材は４．４％減の１７７万８０００トン。
鉄鋼の輸出量は１．４％増の８５万３０８５トン、輸出額は１１．９％減の…
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