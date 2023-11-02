【サンパウロ時事】ブラジル・スーパーマーケット協会（ＡＢＲＡＳ）は１０月２６日、国内のスーパー業界全体の９月の実質売上高が前年同月比１．１％増加したと発表した。前月比は０．８％増。

同協会のミラン副会長は「消費は引き続き堅調で、年末までこのペースが続く傾向…