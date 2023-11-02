【ニューヨーク時事】１日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金利据え置き決定やパウエルＦＲＢ議長の発言を背景に円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１５１円近辺に上昇した。午後５時現在は１５０円９０銭～１５１円００銭と、前日同時刻比７９銭の円高・ドル安。