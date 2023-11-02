ＮＹ円、１５１円近辺
2023年11月02日06時56分
【ニューヨーク時事】１日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金利据え置き決定やパウエルＦＲＢ議長の発言を背景に円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１５１円近辺に上昇した。午後５時現在は１５０円９０銭～１５１円００銭と、前日同時刻比７９銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１５１円近辺
2023年11月02日06時56分
【ニューヨーク時事】１日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金利据え置き決定やパウエルＦＲＢ議長の発言を背景に円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１５１円近辺に上昇した。午後５時現在は１５０円９０銭～１５１円００銭と、前日同時刻比７９銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル