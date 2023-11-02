時事ドットコムニュース

>

朝刊・夕刊

>

２日の朝刊（都内最終版）☆１

  • X
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

２日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年11月02日06時49分

【１面トップ】
〔朝日〕ガザ難民キャンプ空爆　イスラエル「ハマス標的」　５０人超死亡　検問所開放　邦人も脱出へ
〔毎日〕ガザ難民キャンプ空爆　「ハマス地下施設破壊」　イスラエル軍　双方死者１万人超す
〔読売〕イスラエル　難民キャンプ　連日空爆　ガザ　死者　計１万人超す　検問所　外国人が初退避
〔日経〕全フリーランス、労災対象　安全網整備　保険加入可能に　２７０万人に拡大
〔産経〕ＡＩ安全へ国際連携宣言　英で初のサミット　日米中など参加
〔東京〕教員の道　夢だけど不安も　都の小学校採用倍率１．１倍　過去最低　「休めない　残業代出ない」
【他の１面独自記事】
◆介護保険料　所得４１０万円以上　増額　６５歳以上　厚労省案　低所得者は軽減（読売）
【共通ニュース】
◆経済対策、１７兆円台前半　所得減税含め　事業規模は３７．４兆円
◆原発「４０年超」運転　常態化　川内１・２号機　規制委延長認可　計６基　６０年運転可能に
◆円急落　一時１５１円７０銭台　財務官、介入を強く示唆
◆トヨタ純利益３．９兆円予想　２４年３月期　生産販売　最高水準
◆三菱ＵＦＪ　金利上げ　６日預け入れ分から　定期１０年　１００倍の０．２％（続）

関連記事

こんな記事も

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
10月号の特集は「迫る台湾総統選」。 選挙結果は中台関係などに大きな影響を与える。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ