【１面トップ】

〔朝日〕ガザ難民キャンプ空爆 イスラエル「ハマス標的」 ５０人超死亡 検問所開放 邦人も脱出へ

〔毎日〕ガザ難民キャンプ空爆 「ハマス地下施設破壊」 イスラエル軍 双方死者１万人超す

〔読売〕イスラエル 難民キャンプ 連日空爆 ガザ 死者 計１万人超す 検問所 外国人が初退避

〔日経〕全フリーランス、労災対象 安全網整備 保険加入可能に ２７０万人に拡大

〔産経〕ＡＩ安全へ国際連携宣言 英で初のサミット 日米中など参加

〔東京〕教員の道 夢だけど不安も 都の小学校採用倍率１．１倍 過去最低 「休めない 残業代出ない」

【他の１面独自記事】

◆介護保険料 所得４１０万円以上 増額 ６５歳以上 厚労省案 低所得者は軽減（読売）

【共通ニュース】

◆経済対策、１７兆円台前半 所得減税含め 事業規模は３７．４兆円

◆原発「４０年超」運転 常態化 川内１・２号機 規制委延長認可 計６基 ６０年運転可能に

◆円急落 一時１５１円７０銭台 財務官、介入を強く示唆

◆トヨタ純利益３．９兆円予想 ２４年３月期 生産販売 最高水準

◆三菱ＵＦＪ 金利上げ ６日預け入れ分から 定期１０年 １００倍の０．２％（続）