【ニューヨーク時事】ＳＵＢＡＲＵは１日、２０２５年から北米で販売する一部の電気自動車（ＥＶ）に米ＥＶ大手テスラの充電規格「ＮＡＣＳ」を採用すると発表した。日本勢では日産自動車やホンダ、トヨタ自動車に続く動き。