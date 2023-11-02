ＳＵＢＡＲＵ、テスラ充電規格に 北米販売のＥＶ、２５年から
2023年11月02日05時03分
【ニューヨーク時事】ＳＵＢＡＲＵは１日、２０２５年から北米で販売する一部の電気自動車（ＥＶ）に米ＥＶ大手テスラの充電規格「ＮＡＣＳ」を採用すると発表した。日本勢では日産自動車やホンダ、トヨタ自動車に続く動き。
ＳＵＢＡＲＵ、テスラ充電規格に 北米販売のＥＶ、２５年から
2023年11月02日05時03分
【ニューヨーク時事】ＳＵＢＡＲＵは１日、２０２５年から北米で販売する一部の電気自動車（ＥＶ）に米ＥＶ大手テスラの充電規格「ＮＡＣＳ」を採用すると発表した。日本勢では日産自動車やホンダ、トヨタ自動車に続く動き。
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