ダラス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 企業の持続可能性と管理責任を世界的に提唱するメアリー・ケイは、「2023年持続可能性に関する特別報告書」を発表しました。この報告書は、女性の生活を豊かにし、すべての人にとって持続可能な未来を確保するという同社の揺るぎないコミットメントを詳述したものです。象徴的な美容ブランドとして60 周年を迎えたメアリー・ケイは、主要なステークホルダーとの世界的な連携の一翼を担い、国際連合の「持続可能な開発目標」に沿って、環境・社会・経済の持続可能性の重要な分野で前進することを誇りに思っています。

