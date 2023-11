リヤド、サウジアラビア--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サウジ開発基金(SFD)の最高経営責任者であるスルタン・アル=マルシャド閣下は、アルゼンチンのサンタフェ-コルドバ州間水道橋プロジェクト(フェーズ1、ブロックB-C)の資金調達を支援するため、コルドバ州知事のフアン・スキアレッティ閣下およびサンタフェ州知事のオマール・ペロッティ閣下と、SFDを通じて、同国における同基金初の存在となる1億米ドル相当の新たな開発融資協定に調印しました。調印式は、サウジアラビアのリヤドにあるSFD本部において行われました。

SFD CEO Sultan Al-Marshad (right) signs a new USD $100 million development agreement with Argentina Province Governors Juan Schiaretti (Córdoba) and Omar Perotti (Santa Fe) (Photo: AETOSWire)