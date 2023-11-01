【ニューヨーク時事】１日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を控えて様子見気分が強く、小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１．５９ドル高の３万３０５４．４６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３５．８４ポイント高の１万２８８７．０８。