ＮＹ円、１５１円台前半
2023年11月01日22時31分
【ニューヨーク時事】１日午前のニューヨーク外国為替市場では、日本の財務省高官による円安けん制発言を受けて円が買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１５１円台前半に上昇した。午前９時現在は１５１円２０～３０銭と、前日午後５時比４９銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１５１円台前半
2023年11月01日22時31分
【ニューヨーク時事】１日午前のニューヨーク外国為替市場では、日本の財務省高官による円安けん制発言を受けて円が買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１５１円台前半に上昇した。午前９時現在は１５１円２０～３０銭と、前日午後５時比４９銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル