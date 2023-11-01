【ロンドン時事】１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、この後発表される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を見極めたいとの思惑から、１ドル＝１５１円台前半で小動きとなった。正午現在は１５１円１９～２９銭と、前日午後４時比２２銭の円高・ドル安。