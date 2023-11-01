【ジャカルタ＝時事】インドネシア華人系財閥サリム・グループの食品最大手インドフード・スクセス・マクムールが１０月３１日発表した１～９月期連結決算は、純利益が前年同期比５２．４％増の７兆０８００億ルピア（約６７０億円）だった。売上高が３．８％増の８０兆８２００…
食品最大手インドフード、５２％増益 １～９月決算―インド…
【ジャカルタ＝時事】インドネシア華人系財閥サリム・グループの食品最大手インドフード・スクセス・マクムールが１０月３１日発表した１～９月期連結決算は、純利益が前年同期比５２．４％増の７兆０８００億ルピア（約６７０億円）だった。売上高が３．８％増の８０兆８２００…
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