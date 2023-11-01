公明党の高木陽介政調会長は１日の記者会見で、岸田文雄首相が表明した所得税などの定額減税の実施期間について「今の段階で１年でいくとか、２年になるとかははっきりしない。別に縛る必要もない」と指摘した。「来年の春闘で物価高以上の賃上げがされ、生活が大丈夫となればいい」と述べ、物価高を上回る賃上げが実現すれば、減税を続ける必要はないとの考えも示した。