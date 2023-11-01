三菱ＵＦＪ銀行の看板

三菱ＵＦＪ銀行は１日、５年以上の定期預金金利を６日に引き上げると発表した。長期金利が上昇していることを踏まえた措置。１０年の定期預金金利は０．２０％と、現在の０．００２％から大幅な引き上げで、２０１２年以来の水準となる。金利上昇を見込み、預金の獲得を狙う。