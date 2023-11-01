円、１５１円台前半 ロンドン外為
2023年11月01日18時33分
【ロンドン時事】１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日本政府・日銀による為替介入への警戒感から円を買い戻す動きがみられ、１ドル＝１５１円台前半で取引された。午前９時現在は１５１円１８～２８銭と、前日午後４時比２３銭の円高・ドル安。
円、１５１円台前半 ロンドン外為
2023年11月01日18時33分
【ロンドン時事】１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日本政府・日銀による為替介入への警戒感から円を買い戻す動きがみられ、１ドル＝１５１円台前半で取引された。午前９時現在は１５１円１８～２８銭と、前日午後４時比２３銭の円高・ドル安。
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