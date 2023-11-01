外務省は１日、上川陽子外相の２～５日のイスラエル、ヨルダン訪問の日程を明らかにした。現地時間３日（日本時間同）にイスラエルのコーヘン外相、パレスチナ自治政府のマルキ外相と相次いで会談する。イスラム組織ハマスが実効支配するガザ地区の人道状況改善などを訴える方針だ。

イスラエル滞在中、上川氏はガザに連れ去られたイスラエル人らの家族と会い、状況を聴取する。

４日（日本時間同）にはヨルダンのサファディ外相と会談。パレスチナ難民とも面会する。同国には邦人退避に備えて自衛隊機を派遣している。