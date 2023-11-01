馬場、第２Ｒは１４位 女子ゴルフ最終プロテスト
2023年11月01日17時29分
女子ゴルフの最終プロテストは１日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ（パー７２）で第２ラウンドが行われ、初日１１位の馬場咲希は７１で回り、通算４アンダーの１４位となった。
１８歳の菅楓華が８アンダーで単独トップ。最終プロテストは４日間、７２ホールで争われ、２０位タイまでが合格となる。
馬場、第２Ｒは１４位 女子ゴルフ最終プロテスト
2023年11月01日17時29分
女子ゴルフの最終プロテストは１日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ（パー７２）で第２ラウンドが行われ、初日１１位の馬場咲希は７１で回り、通算４アンダーの１４位となった。
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