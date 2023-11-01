【バンコク時事】再生可能エネルギー事業を展開するウエストホールディングスのタイ法人ウエスト・インターナショナル・タイランドはこのほどバンコクのオフィスを増床し、タイ国内に設置している太陽光発電設備の稼働状況をリアルタイムで確認することができる監視センターを立…
ウエストＨＤタイ法人、太陽光発電の監視センター設置 ショ…
【バンコク時事】再生可能エネルギー事業を展開するウエストホールディングスのタイ法人ウエスト・インターナショナル・タイランドはこのほどバンコクのオフィスを増床し、タイ国内に設置している太陽光発電設備の稼働状況をリアルタイムで確認することができる監視センターを立…
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