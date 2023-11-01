クラボウは１日、熊本事業所（熊本県菊池市）に半導体製造装置向け高機能樹脂の新工場を建設すると発表した。半導体市場の拡大を見込み、新工場を増設し生産能力と開発人員を現在の２倍以上に増強する。

宮城県に半導体工場 ２７年生産開始―ＳＢＩと台湾大手