【ジャカルタ＝時事】インドネシア中央統計局は１日、１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）伸び率（インフレ率）が前年同月比２．５６％だったと発表した。９月の同２．２８％を上回り、２カ月ぶりに上昇に転じた。前月比のインフレ率は０．１７％で、年初来（１～１０月）の累計は…