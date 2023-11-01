７４２円高の３万１６０１円６５銭 １日の平均株価
2023年11月01日15時09分
１日の東京株式市場の日経平均株価は、３万１６０１円６５銭と前日終値比７４２円８０銭高で終わった。出来高は概算で１９億４３００万株。
７４２円高の３万１６０１円６５銭 １日の平均株価
2023年11月01日15時09分
１日の東京株式市場の日経平均株価は、３万１６０１円６５銭と前日終値比７４２円８０銭高で終わった。出来高は概算で１９億４３００万株。
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