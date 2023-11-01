住宅金融支援機構は１日、長期固定金利の住宅ローン「フラット３５」（買い取り型）の１１月の適用金利を発表した。返済期間２１年以上３５年以下（融資率最大９割）の場合、年１．９６～３．５３％（前月１．８８～３．２７％）、返済期間２０年以下は年１．４８～３．０５％（同１．４０～２．７９％）で、最低金利はいずれも３カ月連続で上昇した。