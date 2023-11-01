【ハノイ時事】スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）グローバル・マーケット・インテリジェンスは１日、２０２３年１０月のベトナム製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）が前月比０．１ポイント低下し、４９．６になったと発表した。小幅ながら２カ月連続のマイナスとなった…
ベトナム製造業ＰＭＩ、１０月は再び低下 受注増、生産拡大…
【ハノイ時事】スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）グローバル・マーケット・インテリジェンスは１日、２０２３年１０月のベトナム製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）が前月比０．１ポイント低下し、４９．６になったと発表した。小幅ながら２カ月連続のマイナスとなった…
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