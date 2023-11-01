引越のサカイ、地域課題抽出へ滋賀大と共同研究 転出入データ提供
2023年11月01日12時59分
サカイ引越センターは１日、連携協定を締結している滋賀大との共同研究の成果に関する記者会見を滋賀県庁で開いた。共同研究は、引っ越しに伴う転出入データの分析を通じて人流を可視化することで、地域課題の抽出につなげたい狙い。
引越のサカイ、地域課題抽出へ滋賀大と共同研究 転出入データ提…
2023年11月01日12時59分
サカイ引越センターは１日、連携協定を締結している滋賀大との共同研究の成果に関する記者会見を滋賀県庁で開いた。共同研究は、引っ越しに伴う転出入データの分析を通じて人流を可視化することで、地域課題の抽出につなげたい狙い。
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