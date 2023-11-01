【バンコク時事】タイ商務省貿易局は１０月３１日、一般特恵関税制度（ＧＳＰ）を利用した１～８月の輸出額が前年同期比９．６％減の２３億００６０万ドル（約３４７８億円）だったと発表した。ＧＳＰ利用率は対象品目の５３．６％。

同局によると、輸出額のうち米国向けが１…