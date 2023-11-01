【シンガポール時事】シンガポール通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）は１０月３０日、債券や外国為替などに関するデジタル資産の取り扱いで、日、英、スイスの金融当局と連携すると発表した。
通貨庁と協力するのは日本の金融庁、英国の金融管理庁（ＦＣＡ）、スイスの金融監督局（…
通貨庁、日英スイスの金融当局と連携 デジタル資産に対応―…
【シンガポール時事】シンガポール通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）は１０月３０日、債券や外国為替などに関するデジタル資産の取り扱いで、日、英、スイスの金融当局と連携すると発表した。
通貨庁と協力するのは日本の金融庁、英国の金融管理庁（ＦＣＡ）、スイスの金融監督局（…
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