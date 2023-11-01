【シンガポール時事】国際通貨基金（ＩＭＦ）のエコノミストらはシンガポール通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）が１０月３０日に公開した報告書への寄稿論文で、労働力供給強化に関する方針が柔軟な勤務形態に対する選好度や雇用主のニーズの変化に合わせて調整されていかなければなら…
柔軟な勤務形態、ニーズ踏まえ方針調整を ＩＭＦエコノミス…
【シンガポール時事】国際通貨基金（ＩＭＦ）のエコノミストらはシンガポール通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）が１０月３０日に公開した報告書への寄稿論文で、労働力供給強化に関する方針が柔軟な勤務形態に対する選好度や雇用主のニーズの変化に合わせて調整されていかなければなら…
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