【バンコク時事】タイ住宅開発大手プルクサ・リアルエステートなどを傘下に持つプルクサ・ホールディングのウテーン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１０月３１日、シンガポール不動産開発大手の投資部門キャピタランド・インベストメント（ＣＬＩ）と提携し、ヘルスケアサービス向け…