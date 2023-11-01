円相場、１５１円２９～３２銭 １日午前９時現在
2023年11月01日09時07分
１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１５１円２９～３２銭と、前日（１５０円２９～３０銭）に比べ１円００銭の円安・ドル高となった。
円相場、１５１円２９～３２銭 １日午前９時現在
2023年11月01日09時07分
１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１５１円２９～３２銭と、前日（１５０円２９～３０銭）に比べ１円００銭の円安・ドル高となった。
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