為替、介入含めてスタンバイ 一方的で急激な動き懸念―神田財務官
2023年11月01日08時19分
財務省の神田財務官は１日、記者団に対し、外国為替市場で急速に円安が進んでいることに関し、「介入を含めてさまざまな手段をスタンバイ（している）」と述べた。また、為替の一方的で急激な動きへの懸念を表明した。
為替、介入含めてスタンバイ 一方的で急激な動き懸念―神田財務…
2023年11月01日08時19分
財務省の神田財務官は１日、記者団に対し、外国為替市場で急速に円安が進んでいることに関し、「介入を含めてさまざまな手段をスタンバイ（している）」と述べた。また、為替の一方的で急激な動きへの懸念を表明した。
こんな記事も
経済用語
経済
為替、介入含めてスタンバイ 一方的で急激な動き懸念―神田財務官(11/01 08:19)
異例の緩和路線に変化も 半年で２度修正、「出口」正念場―日銀(11/01 08:18)
米ウィーワーク破産申請へ 業績不振、利払い滞る―報道(11/01 08:14)
「自動物流道路」１０年で実現へ 物流危機に対応―国交省審議会(11/01 07:07)
米電池工場に１．２兆円追加投資 ＥＶ向け安定確保へ―トヨタ(11/01 00:10)
東海道新幹線、ワゴン販売終了 利用者が減少(11/01 00:03)
全日空、１日３０便減便へ 来年１月から、エンジン点検(10/31 22:04)
ＮＴＴ法廃止、改めて反対表明 料金高止まりの恐れ―携帯電話３社(10/31 20:46)
電力８社、過去最高益 燃料費低下や値上げで―９月中間決算(10/31 20:38)
住宅ローン金利、大手５行が上げ １１月、長期金利の上昇反映(10/31 20:27)
日銀、長期金利１％超え容認 植田総裁「副作用防ぐ」―７月に続き政策修正・決定会合(10/31 20:23)
長期金利上昇、一時０．９５５％ 為替は円安で反応―日銀会合(10/31 20:03)
１０月為替介入額はゼロ 円急騰も「覆面」なし―財務省(10/31 19:43)
〔決算〕ソシオネクスト、通期業績予想を上方修正 円安で(10/31 19:42)
日航、純損益４年ぶり黒字 ＡＮＡＨＤは純利益４．８倍―９月中間(10/31 19:14)
海自セクハラ「撲滅へ努力」 岸田首相、給食無償化へ議論―参院予算委(10/31 19:10)
中間貯蔵施設を視察 外国大使ら、経産省のツアーで―福島(10/31 19:03)
「正常化へ一歩前進」 日銀の政策修正を評価―同友会の新浪代表幹事(10/31 18:55)
冬の節電要請、見送り ２年ぶり―経産省(10/31 18:50)
米軍基地でホタテ販売 中国禁輸受け日本支援―駐日大使(10/31 18:23)
資生堂、大阪府内の工場統合 ２６年上期めど、大阪茨木工場に(10/31 18:18)
ＪＲ３社、増収増益 鉄道利用が回復―９月中間決算(10/31 18:11)
元請け鹿島など指名停止 帰還困難区域の鉄くず持ち出し―環境省(10/31 18:08)
高速炉開発、米社と連携強化 原子力機構など(10/31 18:04)
三菱電、自動車機器事業を来年４月分社化 電動化部門は協業先選定へ(10/31 17:55)
「フルグラ」など値上げ カルビー(10/31 17:52)
宮城県に半導体工場 ２７年生産開始―ＳＢＩと台湾大手(10/31 17:34)
タビオ、ナイガイと資本業務提携 靴下ビジネスを強化(10/31 17:27)
円相場、１５０円２９～３０銭 ３１日午後５時現在(10/31 17:12)
大塚製薬、アルツハイマー関連薬の承認申請 抗精神病薬に効能追加(10/31 17:00)
ビジネスワイヤ
PR TIMES