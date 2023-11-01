和歌山、徳島で震度３
2023年11月01日07時55分
１日午前７時３４分ごろ、紀伊水道を震源とする地震があり、和歌山県田辺市や徳島県阿南市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝和歌山県田辺市、徳島県阿南市
震度２＝和歌山市、徳島市。
和歌山、徳島で震度３
2023年11月01日07時55分
１日午前７時３４分ごろ、紀伊水道を震源とする地震があり、和歌山県田辺市や徳島県阿南市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝和歌山県田辺市、徳島県阿南市
震度２＝和歌山市、徳島市。
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