首相動静（１１月１日）
2023年11月01日09時36分
午前６時１分から同７時３１分まで、森屋宏官房副長官。同３５分、公邸発。同３６分、官邸着。同３８分から同８時１８分まで、森屋官房副長官。
午前８時４７分、官邸発。同４９分、国会着。同５１分、参院第１委員会室へ。同９時１分、参院予算委員会開会。
首相動静（１１月１日）
2023年11月01日09時36分
午前６時１分から同７時３１分まで、森屋宏官房副長官。同３５分、公邸発。同３６分、官邸着。同３８分から同８時１８分まで、森屋官房副長官。
午前８時４７分、官邸発。同４９分、国会着。同５１分、参院第１委員会室へ。同９時１分、参院予算委員会開会。
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