【１面トップ】

〔朝日〕長期金利１．０％超え容認 上限から「めど」 日銀また緩和修正

〔毎日〕ガザ 市街地に地上部隊 イスラエル首相 停戦拒否

〔読売〕長期金利上限「１％めど」 日銀決定会合 一定の上昇容認

〔日経〕日銀、長期金利１％超容認 総裁「大幅には上回らず」 政策を再修正

〔産経〕日銀 長期金利１％超容認 決定会合 金融緩和策を再修正 植田総裁「副作用前に予防」

〔東京〕日銀、長期金利１％超容認 大規模緩和を再修正 政策決定会合

【共通ニュース】

◆拳銃立てこもり８６歳逮捕 埼玉・蕨 郵便局員を人質容疑 ２人を無事保護

◆柿沢氏 区長本人に提案 選挙ネット広告 副大臣を辞任

◆円下落、一時１５１円台 長期金利上昇、０．９５５％

◆「日大、順法意識の欠如」 薬物事件 第三者委 「隠蔽疑い」信用失墜

◆経済対策 １７兆円程度 政府調整 減税・給付 計５兆円

◆米ビッグ３ スト終結へ 基本賃金２５％上げ ＧＭ暫定合意

◆台湾半導体 宮城に進出 ＳＢＩと新工場 発表 投資総額８０００億円

◆全国の「１等米」比率５９．６％ １６ポイント減 新潟コメ被害 １３５億円試算

【日経】

◆トヨタ、１．２兆円追加投資 米ＥＶ電池、４０万台分確保(1)

◆２８０社連合 水素ファンド トヨタや三井住友 脱炭素、民主導で(2)（続）