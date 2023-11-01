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１日の朝刊（都内最終版）☆１

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１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年11月01日07時05分

【１面トップ】
〔朝日〕長期金利１．０％超え容認　上限から「めど」　日銀また緩和修正
〔毎日〕ガザ　市街地に地上部隊　イスラエル首相　停戦拒否
〔読売〕長期金利上限「１％めど」　日銀決定会合　一定の上昇容認
〔日経〕日銀、長期金利１％超容認　総裁「大幅には上回らず」　政策を再修正
〔産経〕日銀　長期金利１％超容認　決定会合　金融緩和策を再修正　植田総裁「副作用前に予防」
〔東京〕日銀、長期金利１％超容認　大規模緩和を再修正　政策決定会合
【共通ニュース】
◆拳銃立てこもり８６歳逮捕　埼玉・蕨　郵便局員を人質容疑　２人を無事保護
◆柿沢氏　区長本人に提案　選挙ネット広告　副大臣を辞任
◆円下落、一時１５１円台　長期金利上昇、０．９５５％
◆「日大、順法意識の欠如」　薬物事件　第三者委　「隠蔽疑い」信用失墜
◆経済対策　１７兆円程度　政府調整　減税・給付　計５兆円
◆米ビッグ３　スト終結へ　基本賃金２５％上げ　ＧＭ暫定合意
◆台湾半導体　宮城に進出　ＳＢＩと新工場　発表　投資総額８０００億円
◆全国の「１等米」比率５９．６％　１６ポイント減　新潟コメ被害　１３５億円試算
【日経】
◆トヨタ、１．２兆円追加投資　米ＥＶ電池、４０万台分確保(1)
◆２８０社連合　水素ファンド　トヨタや三井住友　脱炭素、民主導で(2)（続）

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