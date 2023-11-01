米ウィーワーク破産申請へ 報道
2023年11月01日06時11分
【ニューヨーク時事】ソフトバンクグループが出資する米共用オフィス大手ウィーワークが来週にも、連邦破産法１１条（日本の民事再生法に相当）の適用を東部ニュージャージー州の裁判所に申請する見通しであることが３１日分かった。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ、電子版）が報じた。
米ウィーワーク破産申請へ 報道
2023年11月01日06時11分
【ニューヨーク時事】ソフトバンクグループが出資する米共用オフィス大手ウィーワークが来週にも、連邦破産法１１条（日本の民事再生法に相当）の適用を東部ニュージャージー州の裁判所に申請する見通しであることが３１日分かった。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ、電子版）が報じた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル