【ニューヨーク時事】ソフトバンクグループが出資する米共用オフィス大手ウィーワークが来週にも、連邦破産法１１条（日本の民事再生法に相当）の適用を東部ニュージャージー州の裁判所に申請する見通しであることが３１日分かった。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ、電子版）が報じた。