【イスタンブール時事】イランの支援を受けるイエメン武装組織フーシ派は３１日、系列メディアを通じ、イスラエルに向けてミサイルや無人機を多数発射したと主張した。イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザへの「イスラエルの侵略行為」が終わるまで、イスラエルを狙った攻撃を続けると宣言した。

イスラエル軍は３１日、同国領内へ向け、紅海地域から地対地ミサイルが発射されたが迎撃したと発表。イスラエル領内への被害はなかった。