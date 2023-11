シカゴ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 大手サプライチェーン可視性プロバイダーのフォーカイツは、ビル・モーを同社の新たな最高財務責任者(CFO)に任命したと発表しました。ビル・モーは、資金調達、合併と買収、新規株式公開の準備など、高成長企業を長年にわたって率いてきた実績を持ち、世界各地の企業を支援する財務部門を構築してきました。リアルタイムの可視性プラットフォームを開拓する企業が、リアルタイムの実行システムによって可能になる自動化および相互接続されたグローバルサプライチェーンへの移行を率いる時期に、フォーカイツに入社しました。これは、フォーカイツとサプライチェーン業界全体にとって大きな成長機会が訪れた時期です。

FourKites Appoints Industry Veteran Bill Maw as Chief Financial Officer to Drive Continued Growth